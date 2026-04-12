राजस्थान में यहां दो सरकारी विभाग आमने-सामने, डिस्कॉम ने काटा रेलवे ओवरब्रिज का कनेक्शन, राहगीर परेशान

नेशनल हाइवे से जुड़े इस महकमे के अधिकारी बाड़मेर बैठते हैं और वहीं से बकाया राशि और बिलों के भुगतान की प्रक्रिया होती है। बकाया सरकारी विभाग का ही था। लेकिन उसके बावजूद जनहित को दरकिनार करते हुए आनन फानन में बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। दो जिम्मेदार विभाग के बीच संवाद के अभाव से ये हालात बने। 12 दिन बाद भी यही स्थिति रही। इस स्थिति में अहम पक्ष यह रहा कि 1 किमी लंबे पुल पर अंधेरा पसरा रहने से सर्वाधिक परेशानी इस मार्ग पर गुजरने वाले वाहन चालकों और अंडरब्रिज से कृषि मंडी तक अल सवेरे पहुंचने वाले सब्जी विक्रेताओं, किसानों और राहगीरों को हुई। भविष्य में संभावित इस समस्या से निपटने को विकल्प तलाशने होंगे।