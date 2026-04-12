राजसमंद की सड़कों पर मिलेगी रफ्तार, कई मार्ग एमडीआर में बदले, पर्यटन-विकास को मिलेगा बढ़ावा

Rajsamand Road Development : कुंभलगढ़। राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट घोषणाओं के तहत जिले की सड़क व्यवस्था को बड़ा तोहफा दिया है। विभाग द्वारा जिले की कई महत्वपूर्ण सड़कों को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड श्रेणी में उन्नत करने के प्रस्तावों को जांच के बाद मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से न केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय आवागमन को भी नई गति मिलेगी।