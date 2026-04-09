राजस्थान में हाईटेक चोरी का पर्दाफाश: ज्वैलरी दुकान को शातिर तकनीक से बनाया निशाना, 9 किलो चांदी किए पार

इसके बाद पुलिस ने तीनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और चोरी में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली। खास बात यह रही कि मोदरा में रात करीब एक बजे चोरी हुई और सुबह पांच बजे तक पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस की सतर्कता के चलते लाखों की चोरी का खुलासा कुछ ही घंटों में हो गया। फिलहाल आरोपियों को जालोर पुलिस को सुपुर्द कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।