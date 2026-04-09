अजमेर में गाय की जहर खिलाने से मौत! पड़ोसियों ने घर में घुसकर की मारपीट और तोड़फोड़, थाने में भी हुई तनातनी

सूचना मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी अनिल देव कल्ला जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। बाद में दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। गाय को जहर देने की सूचना फैलते ही विश्व हिंदू परिषद के महानगर मंत्री किशन गुर्जर, संयोजक चेतन शर्मा, काना बसीटा, आदित्य जैन सहित बड़ी संख्या में गौरक्षक थाने पहुंच गए। कांग्रेस नेता सौरभ बजाड़ भी समर्थकों के साथ पहुंचे। स्थिति और बिगड़ने पर जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष योगेंद्र ओझा और संजय गुर्जर भी वकीलों के साथ थाने पहुंचे।