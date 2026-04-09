पाक तस्करों का ‘वफादार’ निकला बाड़मेर का सलमान और शंकराराम, जैसलमेर से गुजरात तक फैलाया ड्रग्स तस्करी का जाल, उगले बड़े राज

जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी पहले भी सीमा पार से आई ड्रग्स की खेप को आगे पहुंचाने में सफल हो चुका है, जिसके चलते उसे दोबारा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। एटीएस द्वारा पकड़े गए आरोपी सलमान खान पुत्र लाला खान और शंकराराम पुत्र रमेशराम निवासी सज्जन का पार (रामसर) से गहन पूछताछ की जा रही है।