Jalore: जालोर में एएनटीएफ का बड़ा एक्शन, 240 किलो डोडा पोस्त के साथ तस्कर गिरफ्तार

इस दौरान टीम ने टायर ब्रेकर की मदद से टायर क्षतिग्रस्त कर दिए, इसके बावजूद आरोपियों ने गाड़ी नहीं रोकी और करीब दो किलोमीटर तक कार भगाते रहे। टीम ने पीछा किया तो आरोपी मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। टीम ने एक आरोपी को डिटेन किया, जबकि एक अन्य भागने में सफल रहा। इसके बाद टीम ने स्थानीय पुलिस से संपर्क कर मौके पर बुलाया। रानीवाड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ जब्त कर नयावाड़ा (बागोड़ा) निवासी प्रवीण उर्फ पिंटू विश्नोई को गिरफ्तार किया।