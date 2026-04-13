Jaipur Police : अब मनचलों की खैर नहीं, सड़कों पर उतरी ‘महिला PCR’, जानें कैसे मिलेगी तुरंत मदद?

राजस्थान की राजधानी जयपुर में महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक ठोस और प्रभावी कदम उठाया है। रविवार को कमिश्नरेट परिसर से पांच नई 'महिला पीसीआर वैन' को रवाना किया गया। हालिया दिनों में शहर में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता की घटनाओं को देखते हुए इस पहल को 'पिंक सिटी' के सुरक्षा चक्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।



गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी महिला सुरक्षा को समर्पित 42 पीसीआर वैन को पुलिस मुख्यालय से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया था। ये सभी वैन 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए कार्य करेंगी तथा अभय कमाण्ड सेंटर से जोड़ी जाएंगी। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 महिलाओं को उत्पीड़न, शोषण और हिंसा के मामलों में आपातकालीन सहायता प्रदान करती है।

