Churu Blast: गैस लीकेज से जोरदार धमाका, मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग, चार झुलसे, इलाके में दहशत

प्रारंभिक तौर पर गैस लीकेज को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है, हालांकि तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट स्थिति सामने आएगी। हादसे में मिठाई की दुकान को भारी नुकसान पहुंचा है। समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। प्रशासन ने व्यापारियों से सतर्कता बरतने और गैस उपकरणों की नियमित जांच कराने की अपील की है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। घटना के बाद प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा जांच भी शुरू कर दी है। दुकानदारों को सतर्क रहने और गैस उपकरणों की नियमित जांच कराने की सलाह दी गई है।



