Train News: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का तोहफा, अब रात में भी चलेगी पाली से जयपुर-दिल्ली के लिए ट्रेन, यह रहेगा शेड्यूल

पाली से दिल्ली के लिए अभी तक केवल एक ट्रेन रानीखेत ही थी। वह जैसलमेर से पाली दिन में पहुंचती। इसी तरह रानीखेत से रवाना होकर दोपहर में पाली आती है। ऐसे में यात्रियों को जयपुर व दिल्ली जाने के लिए रात के समय बसों से सफर करना पड़ रहा था। टेक्सटाइल नगरी पाली व ग्रेनाइट नगरी जालोर के लोग राजधानी दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन के लिए लम्बे समय से मांग कर रहे थे। अब भुज से दिल्ली के लिए जालोर, लूनी व पाली-मारवाड़ होते हुए ट्रेन को मंजूरी मिली है।