14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur Crime: जयपुर के बाद जोधपुर में बेटियों से शर्मनाक करतूत, मासूम के साथ की गंदी हरकत

Minor Harassment Case: जोधपुर में एक युवक की गंदी हरकतों ने इलाके में दहशत फैला दी, जिसने 15 दिन में तीन बार बालिकाओं को निशाना बनाया। पीड़िताओं के विरोध के बाद हरकत में आई पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 14, 2026

Jodhpur crime news, Rajasthan crime update, minor harassment case, POCSO case Jodhpur, Jodhpur police action, crime against girls Rajasthan, molestation case Jodhpur, Rajasthan police arrest, women safety Rajasthan, Jodhpur local news, harassment incident Rajasthan, crime news Rajasthan Hindi, police investigation Jodhpur, Rajasthan breaking news, child safety news Rajasthan

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जयपुर के बाद जोधपुर में भी बेटियों से शर्मनाक करतूत सामने आई है। शहर के एक थाना क्षेत्र में एक युवक पिछले कई दिनों से बेटियों पर गंदी नजरें गड़ाए हुए था। उसने मोहल्ले में खेल रही बेटियों से 15 दिन में तीन बार शर्मनाक हरकतें की। आखिरकार, बेटियाें ने आवाज उठाई तो पुलिस हरकत में आई और 24 घंटे में आरोपी को दबोच लिया। आरोपी मोटर गैराज में काम करता है।

यह वीडियो भी देखें

जीप लेकर आया था बदमाश

दरअसल, शाम को कुछ बालिकाएं अपने घर के बाहर वॉक कर रही थी। इस दौरान जीप लेकर आए बदमाश ने एक बालिका से गंदी हरकत कर दी। बालिका चिल्लाई तो वह जीप दौड़ाकर भाग छूटा। यही युवक 13 दिन पहले इसी बालिका की छोटी बहन के साथ ऐसी हरकत कर चुका। इस घटना के बाद बेटियों की सुरक्षा को लेकर मोहल्लेवासी आक्रोशित हो गए। पुलिस को सूचना दी। लोगों ने आरोपी की जीप के नंबर नोट कर लिए। जीप नंबरों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान करते हुए श्रेयांस चौधरी पुत्र गोबरराम को 24 घंटे में दबोच लिया।

रातभर आरोपी को ढूंढ़ती रही पुलिस

घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में रातभर घूमती रही। सुबह उसे हिरासत में ले लिया। थानाप्रभारी की अगुवाई में टीम ने आरोपी को 24 घंटे में ढूंढ़ निकाला। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी से घटनास्थल की तस्दीक कराई जाएगी। घटना में उपयोग ली गई मोटरसाइकिल और जीप को पुलिस ने जब्त किया है।

जयपुर में हुई थी छेड़छाड़

गौरतलब है कि इससे पहले जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवती के साथ हुई छेड़छाड़ हुई और उसकी रील बनाकर वायरल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में शामिल चार जनों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि मनराज मीणा, सुदामा मीणा, महेश बंजारा निवासी रानीपुरा, थाना नगरफोर्ट, जिला टोंक और लोकेश बंजारा निवासी कीरतपुरा, थाना बांदीकुई, जिला दौसा को गिरफ्तार किया गया था।

वहीं युवती ने कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, तब पुलिस ने खुद मुकदमा दर्ज कर यह कार्रवाई की है। आरोपी सुदामा मीणा खुद की बाइक पर पीछे बैठा था और मनराज मीणा बाइक चला रहा था। पीछे दूसरी बाइक लोकेश चला रहा था और महेश वीडियो बना रहा था। महेश ने पुलिस को बताया कि सुदामा ने अपना मोबाइल उसे वीडियो बनाने के लिए दे दिया था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: व्यापारी को धमकी, ‘चाहे जितने गार्ड लगा ले, बच नहीं पाएगा… 5 करोड़ दे, वरना मार देंगे’
जयपुर
Jaipur news, Kuchaman City, Rohit Godara gang, extortion threat, businessman threat Rajasthan, gangster network India, viral voice note threat, WhatsApp extortion case, organized crime Rajasthan, police investigation Jaipur, crime news Rajasthan, latest crime update, businessman security India, gang threats India, Rajasthan breaking news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Apr 2026 02:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Crime: जयपुर के बाद जोधपुर में बेटियों से शर्मनाक करतूत, मासूम के साथ की गंदी हरकत

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : किसानों के धरने में हनुमान बेनीवाल की एन्ट्री और 'चेतावनी' से हड़कंप, देर रात कई मांगों पर बनी सहमति

धरने में शामिल हुए हनुमान बेनीवाल
जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर में दर्दनाक घटना, पुलिस क्वार्टर में हेड कांस्टेबल की बेटी ने लगाई फांसी, आए थे 53 कॉल

Jodhpur news, police quarter suicide, head constable daughter, Rajasthan crime news, student suicide India, Mahamandir police station, alleged harassment case, WhatsApp calls harassment, Rajasthan breaking news, 21 year old student death, teacher exam preparation, police family tragedy, Nagaur village case, suicide investigation India, latest Rajasthan incident
जोधपुर

LPG Cylinder: शादी वाले घरों को सिलेंडर के लिए कहां करना होगा आवेदन, क्या लगेंगे दस्तावेज, यहां जानें

Jodhpur gas cylinder issue, commercial LPG for weddings, Rajasthan ration department, wedding gas supply system, LPG cylinder shortage Rajasthan, Jodhpur control room gas, commercial cylinder allocation, marriage event gas supply, Rajasthan local news, LPG distribution system, wedding arrangements Rajasthan, gas agency supply Jodhpur, Rajasthan administration news, LPG policy update, Jodhpur latest news
जोधपुर

Jodhpur: आर्मी से जुड़े इंजीनियर ने खरीदा 1.5 करोड़ का बंगला, 30 लाख की लग्जरी कार, CBI कोर्ट ने भेजा जेल

Jodhpur CBI raid, MES bribery case, assistant garrison engineer arrest, Jaipur corruption case, CBI trap case Rajasthan, bribery 50000 rupees case, government officer corruption, illegal assets officer, MES Jaipur news, Sudhanshu Suman case, CBI investigation Rajasthan, corruption news Rajasthan, disproportionate assets case, government bribery scandal, Rajasthan latest news
जोधपुर

Jodhpur: घर का सपना देख रहे लोगों को लगा बड़ा झटका, अब मकान बनाने से पहले लगाने होंगे गुजरात के चक्कर, जानें पूरा मामला

Jodhpur building rules, Jodhpur NOC issue, Western Air Command NOC, Rajasthan construction permission, JDA building approval, Jodhpur municipal corporation rules, building height restriction Rajasthan, CCZM zoning rules, Jodhpur property news, construction delay Rajasthan, Gandhinagar NOC process, housing approval issues, Rajasthan real estate news, building permission delay, urban development Rajasthan
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.