Jodhpur Crime: जयपुर के बाद जोधपुर में बेटियों से शर्मनाक करतूत, मासूम के साथ की गंदी हरकत

दरअसल, शाम को कुछ बालिकाएं अपने घर के बाहर वॉक कर रही थी। इस दौरान जीप लेकर आए बदमाश ने एक बालिका से गंदी हरकत कर दी। बालिका चिल्लाई तो वह जीप दौड़ाकर भाग छूटा। यही युवक 13 दिन पहले इसी बालिका की छोटी बहन के साथ ऐसी हरकत कर चुका। इस घटना के बाद बेटियों की सुरक्षा को लेकर मोहल्लेवासी आक्रोशित हो गए। पुलिस को सूचना दी। लोगों ने आरोपी की जीप के नंबर नोट कर लिए। जीप नंबरों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान करते हुए श्रेयांस चौधरी पुत्र गोबरराम को 24 घंटे में दबोच लिया।