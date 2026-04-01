Jodhpur: जोधपुर में दर्दनाक घटना, पुलिस क्वार्टर में हेड कांस्टेबल की बेटी ने लगाई फांसी, आए थे 53 कॉल

मृतक के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि पुष्पा के मोबाइल पर रात के समय भंवरूराम के मोबाइल नंबर से 53 कॉल आए थे। परिजनों का आरोप है कि लगातार कॉल और मानसिक प्रताड़ना के कारण युवती मानसिक तनाव में थी। उन्होंने यह भी बताया कि पुष्पा की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका मुकलावा नहीं हुआ था। वह जोधपुर में रहकर अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी और पढ़ाई में गंभीर रूप से जुटी हुई थी।