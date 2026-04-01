Rajasthan: कनाडा में राजस्थानी युवक की मौत, कंप्यूटर इंजीनियर थे, बोटिंग के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा

वहीं दूसरी तरफ तालेड़ी में सोमवार को एक 17 वर्षीय बालक की पैर फिसल कर कुएं में गिर जाने से मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार तालेडी निवासी भारत सिंह राजपूत का 17 वर्षीय पुत्र शिशुपालसिंह सोमवार को कुएं की ओर जा रहा था। इस दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया तथा वह कुएं में जा गिरा। सूचना मिलने के साथ ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा सिविल डिफेंस टीम को चित्तौड़गढ़ से बुलाया गया। टीम ने कुएं से बालक को बाहर निकालने के लिए प्रयास प्रारंभ किया। एक घंटे तक चलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बालक को कुएं से बाहर निकाला, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजनों को सपुर्द किया।