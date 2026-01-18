18 जनवरी 2026,

रविवार

जयपुर

जयपुर के नामी स्कूल में 11वीं की छात्रा से अश्लीलता, स्विमिंग कोच ने तैराकी के दौरान गलत तरीके से छुआ, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

Jaipur Crime: राजधानी में जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने शनिवार को एक नामी स्कूल के खेल कोच के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एक नाबालिग को अनुचित तरीके से छूने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज की।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 18, 2026

Jaipur School Molestation Case

Jaipur School Molestation Case (Patrika File Photo)

Jaipur Crime: राजधानी जयपुर के नामी स्कूल में स्विमिंग कोच द्वारा एक 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दुर्व्यवहार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा, जो स्कूल में ही स्विमिंग की ट्रेनिंग ले रही थी, उसने कोच पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

छात्रा के मुताबिक, ट्रेनिंग सेशन के दौरान कोच ने बार-बार अनुचित तरीके से स्पर्श किया और अश्लील व्यवहार प्रदर्शित किया। इस घटना ने स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

आरोपी कोच पिछले एक दशक से इसी संस्थान में कार्यरत है। छात्रा ने बताया कि यह सिलसिला लगभग दो वर्षों से चल रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद आहत हो गई थी। आखिरकार, उसने अपनी मां से इस पीड़ा को साझा किया।

मां ने तुरंत स्कूल प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन परिजनों का कहना है कि प्रशासन ने मामले को हल्के में लिया और कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हालांकि, शिकायत के बाद कोच ने छात्रा को ट्रेनिंग देना बंद कर दिया, लेकिन औपचारिक कार्रवाई न होने से परिवार निराश हुआ।

परिजनों ने बताया कि इससे पहले भी लगभग दो साल पूर्व, छात्रा ने कोच के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन तब भी स्कूल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस बार जब छात्रा की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी, तो माता-पिता ने बजाज नगर पुलिस थाने का रुख किया।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जो नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया कानून है।

पुलिस ने बताया कि 16 साल की लड़की के माता-पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी। उन्होंने आरोप लगाया कि तैराकी कक्षा के दौरान कोच ने उनकी बेटी को अनुचित तरीके से छुआ। मामले में पीड़ित छात्रा के बयान लिए जाएंगे। इसके बाद आरोपी से भी पूछताछ की जाएगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Murder: दरगाह में बहन की आबरू से खिलवाड़ कर रहा था मौलवी, भाई ने विरोध किया तो तौलिए से गला दबाकर मार डाला, गिरफ्तार
चूरू
Churu Blind Murder Case Solved Maulvi Arrested

18 Jan 2026 01:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के नामी स्कूल में 11वीं की छात्रा से अश्लीलता, स्विमिंग कोच ने तैराकी के दौरान गलत तरीके से छुआ, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

