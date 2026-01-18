जयपुर के नामी स्कूल में 11वीं की छात्रा से अश्लीलता, स्विमिंग कोच ने तैराकी के दौरान गलत तरीके से छुआ, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि 16 साल की लड़की के माता-पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी। उन्होंने आरोप लगाया कि तैराकी कक्षा के दौरान कोच ने उनकी बेटी को अनुचित तरीके से छुआ। मामले में पीड़ित छात्रा के बयान लिए जाएंगे। इसके बाद आरोपी से भी पूछताछ की जाएगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।