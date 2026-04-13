Jodhpur: घर का सपना देख रहे लोगों को लगा बड़ा झटका, अब मकान बनाने से पहले लगाने होंगे गुजरात के चक्कर, जानें पूरा मामला

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) से जोधपुर में भवन निर्माण स्वीकृति को लेकर जो बाधाएं आ रही हैं, उनमें स्वायत्त शासन विभाग को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर इसका सरल समाधान निकाला जाना चाहिए। जोधपुर के मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 में एएआइ की सलाह से जोनवार क्षेत्र तय कर यह निश्चित किया जाना चाहिए कि किस जोन में कितनी ऊंचाई की इमारत बनाई जा सकती है, ताकि हर आवेदक को एएआइ से अनुमति लेने की आवश्यकता न पड़े और आमजन का समय व धन दोनों की बचत हो सके।