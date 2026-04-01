LPG Cylinder: शादी वाले घरों को सिलेंडर के लिए कहां करना होगा आवेदन, क्या लगेंगे दस्तावेज, यहां जानें

जोधपुर। विवाह समारोहों के दौरान वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की किल्लत और अव्यवस्था को देखते हुए रसद विभाग ने जिला रसद अधिकारी कार्यालय प्रथम में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यह कंट्रोल रूम प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य करेगा, जहां से शादी वाले परिवारों को सिलेंडर आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पहले ही दिन शादियों से जुड़े करीब 50 निमंत्रण पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से शाम तक 34 परिवारों को 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर देने के आदेश जारी कर दिए गए।