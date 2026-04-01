‘विधाता जो तय करता है, वही होता है’… मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला, वसुंधरा राजे को लेकर दिए बयान पर मदन राठौड़ ने दी सफाई

जोधपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे को लेकर बीकानेर में दिए अपने बयान पर जोधपुर में सफाई दी। राठौड़ ने कहा, उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। जबकि उनके दोहे का मतलब यह है कि विधाता जो तय करता है, वही होता है। विधाता ही सबको जिम्मेदारी देता है। हमसे क्यों झगड़ा करते हो, विधाता से करो, उससे प्रार्थना करो। ये अर्थ था, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं तो क्या करें। राठौड़ ने कहा कि काम सब अच्छे करते हैं, लेकिन किसको कब कहां जिम्मेदारी मिल जाए। सब ऊपर से तय होता है। इसका मतलब होता है ऊपर से निर्देशित होता है।