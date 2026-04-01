Rajasthan politics: पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का छलका दर्द, बोलीं- मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकी, तुम्हारे लिए क्या करूं

राजे ने बताया कि हाल ही में उन्हें कई लोग अपनी समस्याओं के साथ मिले। उन्होंने कहा कि कभी-कभी व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण अपनी समस्याओं को भी हल नहीं कर पाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सब चलता रहता है और परिवार और जिम्मेदारियों के चलते ऐसे हालात आम हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकी, तुम्हारे लिए क्या करूं। मेरा चला गया, मैं नहीं बचा सकी अपने आपको और तुम कह रहे हो कि आपका तो ठीक है, हमें बचा लीजिए। मैं कैसे बचाऊं?