Rajasthan Politics: मंच पर वसुंधरा राजे के साथ नहीं मिली जगह, फर्श पर बैठीं महिला मोर्चा की नेता

इस दौरान सबसे आगे की पंक्ति की महिलाएं वसुंधरा राजे के साथ मंच साझा करने के उत्साह में झट से कुर्सिंयों पर बैठ गईं। महिला मोर्चा की नेता शीतल भंडारी पीछे रह गईं और उन्हें मंच पर जगह नहीं मिल पाई। इससे वह नाराज हो गई और पूर्व मुख्यमंत्री राजे के सामने जमीन पर ही बैठ गईं । नाराजगी भरे शब्द बोलने पर वसुंधरा राजे ने उन्हें डांट भी लगाई और अधिक नहीं बोलने की हिदायत देकर सामने की ओर कुर्सी पर बैठाया। इसके बाद मामला शांत हो गया।