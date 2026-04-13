Jodhpur: आर्मी से जुड़े इंजीनियर ने खरीदा 1.5 करोड़ का बंगला, 30 लाख की लग्जरी कार, CBI कोर्ट ने भेजा जेल

सीबीआई की टीम भी परिवादी के साथ जयपुर पहुंची, जहां 10 अप्रेल को परिवादी ने सहायक गैरीसन इंजीनियर सुधांशु सुमन को 50 हजार रुपए रिश्वत दी। उसी दौरान सीबीआई जोधपुर के प्रभारी राजवीर सिंह के निर्देशन में टीम ने दबिश देकर बिहार के भागलपुर निवासी सुधांशु सुमन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जोधपुर लाकर शनिवार को सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन के रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड अवधि समाप्त होने पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।