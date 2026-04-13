13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: आर्मी से जुड़े इंजीनियर ने खरीदा 1.5 करोड़ का बंगला, 30 लाख की लग्जरी कार, CBI कोर्ट ने भेजा जेल

CBI Raid: 50 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए एमईएस के सहायक गैरीसन इंजीनियर की संपत्ति ने सभी को चौंका दिया। महज तीन साल की नौकरी में करोड़ों की संपत्ति और लग्जरी कार खरीदी।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 13, 2026

Jodhpur CBI raid, MES bribery case, assistant garrison engineer arrest, Jaipur corruption case, CBI trap case Rajasthan, bribery 50000 rupees case, government officer corruption, illegal assets officer, MES Jaipur news, Sudhanshu Suman case, CBI investigation Rajasthan, corruption news Rajasthan, disproportionate assets case, government bribery scandal, Rajasthan latest news

आरोपी को पेश करती टीम। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। फर्म के मालिक से 35 लाख रुपए का भुगतान करने के बदले 50 हजार रुपए रिश्वत लेने पर रंगे हाथों सीबीआई की गिरफ्त में आए जयपुर स्थित एमईएस के सहायक गैरीसन इंजीनियर से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी ने महज तीन साल की नौकरी में ही 1.50 करोड़ रुपए का बंगला और 30 लाख रुपए की लग्जरी कार खरीद ली। जयपुर स्थित सरकारी क्वार्टर से सीबीआई ने तीन लाख रुपए भी जब्त किए हैं। आरोपी को अदालत ने सोमवार को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए।

यह वीडियो भी देखें

90 हजार रुपए की रिश्वत मांगी

सूत्रों के अनुसार जोधपुर की एक कंपनी को एमईएस जयपुर में टेंडर मिला था, जिसका 35 लाख रुपए का बिल बकाया था। इस भुगतान के बदले गैरीसन इंजीनियर सुधांशु सुमन ने 90 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने सीबीआई की जोधपुर शाखा में लिखित शिकायत दी। गोपनीय सत्यापन में 50 हजार रुपए रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद आरोपी ने परिवादी को रिश्वत देने के लिए जयपुर बुलाया।

सीबीआई की टीम भी परिवादी के साथ जयपुर पहुंची, जहां 10 अप्रेल को परिवादी ने सहायक गैरीसन इंजीनियर सुधांशु सुमन को 50 हजार रुपए रिश्वत दी। उसी दौरान सीबीआई जोधपुर के प्रभारी राजवीर सिंह के निर्देशन में टीम ने दबिश देकर बिहार के भागलपुर निवासी सुधांशु सुमन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जोधपुर लाकर शनिवार को सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन के रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड अवधि समाप्त होने पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच जारी

सीबीआई ने रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ की। इस मामले में विभाग के अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

1.50 करोड़ में रजिस्ट्री कराकर मकान खरीदा

आरोपी सुधांशु सुमन ने वर्ष 2019 में रूड़की से आइआइटी की पढ़ाई की थी। वर्ष 2023 में उसे एमईएस में सहायक गैरीसन इंजीनियर के पद पर नियुक्ति मिली थी और वह जयपुर में पदस्थापित था। नियुक्ति के एक वर्ष बाद ही वर्ष 2024 में उसने बिहार के भागलपुर में 1.50 करोड़ रुपए में बंगला खरीदा। उसने मकान अपने नाम से रजिस्ट्री कराई। इसके अलावा गत वर्ष अगस्त में 30 लाख रुपए की लग्जरी कार भी खरीदी।

चार महीने पहले शादी हुई

आरोपी के जयपुर स्थित सरकारी क्वार्टर की तलाशी लेने पर सीबीआई को तीन लाख रुपए नकद मिले, जिनके बारे में वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। यह राशि जब्त कर ली गई है। उसकी चार महीने पहले ही शादी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उसकी नवविवाहित पत्नी और रिश्तेदार भी जोधपुर पहुंचे।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: 160 फीट चौड़ी होगी जयपुर की सिरसी रोड, 300 मकान-दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, सर्वे पूरा
जयपुर
Sirsi Road Jaipur, JDA demolition drive, Jaipur road widening project, Rajasthan encroachment removal, Jaipur development authority news, Sirsi Road expansion, Jaipur infrastructure update, JDA action Jaipur, road widening Jaipur 160 feet, Jaipur urban development, encroachment drive Rajasthan, Jaipur latest news, Sirsi Road demolition, Rajasthan urban planning, Jaipur city development

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Apr 2026 05:19 pm

Published on:

13 Apr 2026 05:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: आर्मी से जुड़े इंजीनियर ने खरीदा 1.5 करोड़ का बंगला, 30 लाख की लग्जरी कार, CBI कोर्ट ने भेजा जेल

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur: घर का सपना देख रहे लोगों को लगा बड़ा झटका, अब मकान बनाने से पहले लगाने होंगे गुजरात के चक्कर, जानें पूरा मामला

Jodhpur building rules, Jodhpur NOC issue, Western Air Command NOC, Rajasthan construction permission, JDA building approval, Jodhpur municipal corporation rules, building height restriction Rajasthan, CCZM zoning rules, Jodhpur property news, construction delay Rajasthan, Gandhinagar NOC process, housing approval issues, Rajasthan real estate news, building permission delay, urban development Rajasthan
जोधपुर

Rajastha: पचपदरा रिफाइनरी से बदलेगी मारवाड़ की तस्वीर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और शहरीकरण को मिलेगी नई रफ्तार

Pachpadra refinery Rajasthan
जोधपुर

Rajasthan New Rail Line: राजस्थान में 850 करोड़ की लागत से बिछेगी नई रेल लाइन, 58KM घट जाएगी 2 शहरों की दूरी

broad-gauge line
जोधपुर

‘विधाता जो तय करता है, वही होता है’… मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला, वसुंधरा राजे को लेकर दिए बयान पर मदन राठौड़ ने दी सफाई

Madan Rathore
जोधपुर

Asha Bhosle: “अगर मैं जवान होती तो सेना में चली जाती…” जोधपुर में छलका था आशा भोंसले का दर्द

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.