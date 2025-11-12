Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

राजस्थान के इन 2 गांवों का अनूठा भाईचारा, आपस में मानते हैं भाई इसलिए नहीं रचाते शादी

Dhani-Pilani News: झुंझुनूं के कुलहरियों की ढाणी और पिलानी खुर्द गांवों के लोग आपस में भाई मानते हैं इसलिए कभी एक-दूसरे के यहां शादी नहीं करते। यह परंपरा पीढ़ियों से चल रही है।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Akshita Deora

Nov 12, 2025

पिलानी खुर्द और कुलहरियों की ढाणी (फोटो: पत्रिका)

Unique Villages Of Rajasthan: झुंझुनूं की मंडावा पंचायत समिति क्षेत्र के राजस्व गांव कुलहरियों की ढाणी और पिलानी खुर्द के बीच वर्षों पुराना भाईचारा आज भी लोगों के लिए मिसाल बना हुआ है। दोनों गांवों के लोग एक-दूसरे को भाई मानते हैं। इतना ही नहीं इस आपसी सम्मान और सद्भावना की वजह से आज तक इन दोनों गांवों के बीच कभी शादी का रिश्ता तक नहीं हुआ।

परंपरा जो पीढ़ियों से कायम

कुलहरियों की ढाणी के राजेश कुलहरि और पिलानी खुर्द के सुरेश कुमार शर्मा और राजू सिंह शेखावत बताते हैं कि यह परंपरा कई दशकों से चली आ रही है। दोनों गांवों के लोग उम्र और रिश्ते के अनुसार एक-दूसरे को दादा-दादी, ताऊ-ताई, काका-काकी, भाई-बहन जैसे पारिवारिक संबोधनों से बुलाते हैं। इससे आपसी प्रेम और सम्मान का भाव पीढ़ी-दर-पीढ़ी और मजबूत हुआ है।

ढाणी एक-दूसरे के लिए ‘गौत्र’ जैसे

स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे हिंदू समाज में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित माना जाता है वैसे ही ढाणी और पिलानी खुर्द के लोग भी एक-दूसरे को एक ही गोत्र के समान मानते हैं। यह अनोखी सामाजिक परंपरा गांवों में सद्भाव और आत्मीयता की प्रतीक बन चुकी है।

विभिन्न जातियों में भी एकता की मिसाल

कुलहरियों की ढाणी में जाट (कुलहरिया, रूहिल, चबरवाल), ब्राह्मण, मेघवाल और जांगिड़ समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं पिलानी खुर्द में ब्राह्मण, जाट (ढाका, सिहाग, पिलानिया, धायल), राजपूत, मेघवाल, नायकान और नाई जातियों के लोग हैं। विविध जातियों के बावजूद दोनों गांवों में आपसी एकता, सहयोग और सौहार्द का वातावरण हमेशा बना रहता है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति में ‘ढाणी-पिलानी’ एक साथ

गांवों की एकता का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति का नाम भी ‘ढाणी-पिलानी’ रखा गया है। इसका कार्यालय कुलहरियों की ढाणी की राजस्व सीमा में स्थित है लेकिन समिति का संचालन पिलानी खुर्द पंचायत के अंतर्गत होता है।

कभी एक ही गांव था ‘ढाणी-पिलानी’

ग्रामीणों के अनुसार, करीब चार दशक पहले तक कुलहरियों की ढाणी और पिलानी खुर्द एक ही राजस्व गांव थे। बाद में ढाणी को अलग राजस्व गांव का दर्जा मिल गया लेकिन पुराने रिश्ते आज भी कायम हैं। यही वजह है कि ढाणी-पिलानी आज भी एक गांव जैसे ही जुड़े हुए हैं। इसलिए एक ही गांव के मानते हुए लोग एक-दूसरे के यहां रिश्ता नहीं करते।

ये भी पढ़ें

IIT जोधपुर की रिसर्च से कैंसर रोगियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, मिल गया ये नया प्रोटीन
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 12:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / राजस्थान के इन 2 गांवों का अनूठा भाईचारा, आपस में मानते हैं भाई इसलिए नहीं रचाते शादी

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पंखे से लटककर Fake Suicide की Reel बना रहा था लड़का, व्यूज तो मिले नहीं उल्टा कांड हो गया… जो नहीं सोचा था वो हुआ

झुंझुनू

Rajasthan: बागवानी करते-करते बना डॉक्टर… लड़के को भी बता देता था लड़की, 200 से ज्यादा लिंग परीक्षण करने वाले मास्टरमाइंड को लेकर बड़ा खुलासा

Awadhesh Pandey
झुंझुनू

Rajasthan: नेपाल से खरीदकर लाया पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, 200+ भ्रूण लिंग जांच, 7 बार हुई गिरफ्तारी, पुलिस ने अब 8वीं बार पकड़ा

झुंझुनू

Rajasthan Accident: मातम में बदली शादी की खुशियां, चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

road accident in Jhunjhunu
झुंझुनू

मार्बल स्लरी से शुरू किया बिजनेस, अब रोजगार दे रही प्रीति बसवाला

priti baswala
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.