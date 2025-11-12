IIT जोधपुर की रिसर्च से कैंसर रोगियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, मिल गया ये नया प्रोटीन

आइआइटी जोधपुर की बायोसाइंस एंड बायोइंजीनियरिंग विभाग की डॉ. प्रियांका सिंह और उनकी टीम ने इस कंट्रोल रूम का राज काफी हद तक खोल दिया। डॉ. सिंह के मुताबिक सेंट्रोसोम कोशिका का ‘कंट्रोल सेंटर’ होता है यानी वही तय करता है कि कोशिका कब और कैसे विभाजित होगी। अगर यह प्रक्रिया बिगड़ जाए तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जन्म ले सकती है। टीम ने पीएलके-4 नाम के एक खास प्रोटीन की पहचान की है जो कोशिका विभाजन को ‘ऑन-ऑफ स्विच’ की तरह नियंत्रित करता है। इसी के साथ एसटीआइएल और बीआरसीए-1 नाम के दो प्रोटीनों के बीच एक नया संबंध भी सामने आया है जो कैंसर रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है।