Bharatpur: भाई को गले लगाया और फूट-फूटकर रो पड़ी बहन, डेढ़ साल बाद जीवित मिला तो नहीं रहा खुशी का ठिकाना, उत्तराखंड से पहुंचे राजस्थान

उत्तराखण्ड के नैनीताल जिले के निवासी उमेश गिरी (प्रभुजी) मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण मई 2024 में बिना बताए घर से निकल गए थे। उमेश गिरी की मां और बहन ने हर जगह तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। 22 मई को उन्हें जोधपुर से अपना घर आश्रम भरतपुर में सेवा एवं उपचार के लिए भर्ती कराया गया था।