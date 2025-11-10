Kota Murder: पहले चाय पी फिर गला दबाकर कर दी महिला की हत्या, स्कूल से आती बेटी ने देखा तो उसको भी उतारा मौत के घाट

सीआइ महेन्द्र मारू के अनुसार आरोपी प्रदीप ने बताया कि वे 6 नवम्बर को भी ज्योति के घर पहुंचे थे लेकिन ज्योति के पति के मौजूद रहने के कारण वारदात का मौका नहीं मिला। अगले दिन 7 नवम्बर की दोपहर जब भगवान वैष्णव ड्यूटी पर चला गया तब आरोपी घर पहुंचे। यहां पर इन्होंने पहले मृतका के साथ बैठकर चाय पी। इसके बाद ज्योति को रसोई में अकेला पाकर चुन्नी से गला दबा दिया। तभी स्कूल से लौटी बेटी पलक ने मां को रसोई में पड़ा देखा तो चिल्लाने का प्रयास किया। इस पर हत्यारों ने बेटी पलक की भी गला दबाकर हत्या कर दी।