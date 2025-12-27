43 साल की नौकरी के बाद रिटायर्ड RAS अधिकारी ने खेती में किया ये नवाचार, अब सालाना हो रही मोटी कमाई

जो सुकून गांव की मिट्टी में मिलता है, वह शायद ही कहीं और मिले। यही सोच सेवानिवृत्त हो चुके उच्च अधिकारियों को फिर से अपने गांवों की ओर खींच रही है। इतना ही नहीं यह पीढ़ी फिर से खेत-खलिहानों में जुट गई है। यहां कई ऐसे अधिकारी है जो खेतों में नवाचारों के जरिए नई फसलों को उगा रहे हैं।