कोटा में डबल मर्डर का खुलासा, इस वजह से मामा ने मां-बेटी को उतारा मौत के घाट

सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि आरकेपुरम थाना क्षेत्र रोजड़ी में 7 नवंबर की शाम कोटा जिले के इटावा निवासी लैब टेक्नीशियन भगवान वैष्णव की पत्नी ज्योति (32) और आठ वर्षीय बेटी पलक के शव घर में संदिग्ध हालत में मिले थे। उन्हें तत्काल न्यू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंची और एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वॉड सहित 16 अलग-अलग टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश को शुरू की गई।