कोटा

Double murder case : कपड़े से महिला और हाथों से बच्ची का गला घोंटकर की थी हत्या

आठ साल पहले की थी लव मैरिज- पुलिस का दावा : आरोपी जल्द होगा पुलिस गिरफ्त में

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Nov 08, 2025

मां एवं बेटी की मौत के बाद अस्पताल में जांच करती पुलिस टीम

आरकेपुरम थाना क्षेत्र के आंवली रोजड़ी इलाके में शुक्रवार को मां-बेटी की हत्या के मामले में शनिवार को भी पुलिस के हाथ खाली रहे। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि शुक्रवार रात लैब टेक्नीशियन भगवान वैष्णव की पत्नी ज्योति (32) और आठ वर्षीय बेटी पलक का शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था।

पुलिस उपाधीक्षक मनीष शर्मा ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि ज्योति की हत्या कपड़े से गला घोंटकर और बेटी पलक की हत्या हाथों से गला दबाकर की गई। घर से सोने के गहने और मोबाइल फोन गायब मिले, जिससे लूट की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच में जुटी है।

रसोई में मिला शव, चाय के कप और रोटियां बनी थी

सूत्रों के अनुसार, सूचना मिलने पर आरकेपुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एफएसएल और डॉग स्क्वायड टीम को भी मौके पर बुलाया गया। किचन में ज्योति का शव मिला, उसके हाथों में आटा लगा हुआ था और चकले-तवे पर रोटियां रखी थीं। वहीं पास ही तीन कप चाय के रखे मिले। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि घर में कोई परिचित व्यक्ति आया था। वारदात के समय घर में डेढ़ वर्षीय मासूम बेटा भी मौजूद था, जो पालने में सुरक्षित मिला।

मेडिकल बोर्ड से करवाया पोस्टमॉर्टम

पुलिस ने बताया कि शनिवार को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में दोनों शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाया गया।एसपी तेजस्विनी गौतम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली और कहा कि हत्या के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। शुरुआती साक्ष्य बताते हैं कि घर के अंदर संघर्ष के निशान नहीं मिले, जिससे यह संभावना बनती है कि हत्यारा परिवार का परिचित हो सकता है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा।

2017 में की थी लव मैरिज

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, ज्योति ने वर्ष 2017 में इटावा निवासी भगवानदास वैष्णव से लव मैरिज की थी। दोनों 2019 से रोजड़ी इलाके में परिवार सहित रह रहे थे। पुलिस फिलहाल लूट, घरेलू विवाद और व्यक्तिगत रंजिश सहित सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

कोटा

Updated on:

08 Nov 2025 07:22 pm

Published on:

08 Nov 2025 07:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Double murder case : कपड़े से महिला और हाथों से बच्ची का गला घोंटकर की थी हत्या

कोटा

राजस्थान न्यूज़

