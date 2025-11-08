Double murder case : कपड़े से महिला और हाथों से बच्ची का गला घोंटकर की थी हत्या

सूत्रों के अनुसार, सूचना मिलने पर आरकेपुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एफएसएल और डॉग स्क्वायड टीम को भी मौके पर बुलाया गया। किचन में ज्योति का शव मिला, उसके हाथों में आटा लगा हुआ था और चकले-तवे पर रोटियां रखी थीं। वहीं पास ही तीन कप चाय के रखे मिले। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि घर में कोई परिचित व्यक्ति आया था। वारदात के समय घर में डेढ़ वर्षीय मासूम बेटा भी मौजूद था, जो पालने में सुरक्षित मिला।