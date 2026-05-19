Nagaur: पिता का कैंसर से निधन, मां ने कर ली दूसरी शादी, 6 साल के मासूम के दिल में छेद, दादी रो-रोकर मांग रही मदद

Real Life Emotional Story Of Patient: नागौर जिले के डेह कस्बे में रहने वाले 6 वर्षीय मासूम पंकज मौर्या की जिंदगी बचपन से ही दर्द और संघर्ष की कहानी बन गई है। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों और स्कूल की दुनिया में खोए रहते हैं, उस उम्र में पंकज अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। जन्म के दो साल बाद ही उसके सिर से पिता का साया उठ गया। पिता राजेश की ब्लड कैंसर से मौत हो गई और परिवार पर दु:खों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक तंगी के बीच मां भी उसे छोड़कर दूसरी शादी कर चली गई। अब यह मासूम अपनी बुजुर्ग दादी केलकी देवी के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रहा है।