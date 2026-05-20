एमवीयू में फर्जीवाड़ा : एक्सपायरी डेट की दे रहे दवाइयां, हाजिरी के बाद गायब हो रहे डॉक्टर

नागौर. पशुपालन विभाग की ओर से प्रदेश में संचालित की जा रही मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) में एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही हैं, जिनकी मॉनिटरिंग के लिए विभाग के पास कोई व्यवस्था नहीं है। पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि जिला मुख्यालय के अधिकारी सुबह साढ़े 9 बजे सभी यूनिट के डॉक्टर, चालक व एलएसए की हाजिरी लेकर मुख्यालय को सूचना भेज देते हैं, इसके बाद कॉल आने पर फिल्ड में डॉक्टर गया या नहीं, यदि गया तो उसने पशु का उपचार किया या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं है। दिनभर यूनिट की मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं होने से एमवीयू वैन एलएसए व ड्राइवर के भरोसे संचालित हो रही हैं। इसी का फायदा उठाकर अनुबंधित फर्म की ओर से जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पशुपालकों को समुचित इलाज नहीं मिल रहा है।