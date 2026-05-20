Nagaur Blind Murder: ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा, सरिए के वार से की हत्या, गुमराह करने के लिए रची बड़ी साजिश

पुलिस के अनुसार आरोपी ने घमंडाराम को पांचला सिद्धा स्थित अपनी दुकान पर बुलाया। वहां से वह उसे रात के समय खेत पर ले गया, जहां लोहे के सरिए से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने पूरे घटनाक्रम को सड़क हादसे का रूप देने का प्रयास किया। उसने शव को गाड़ी में डाला और डामर रोड के पास गहरे गड्ढे में वाहन गिरा दिया, ताकि मामला दुर्घटना जैसा लगे। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले में आगे की पूछताछ जारी है।