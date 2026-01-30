सोना-चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, राजस्थान में चोर बोरियों में भरकर ले गए 45 किलो चांदी

नागौर। देश में सोने-चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। घरेलू बाजार में दोनों के वायदा भाव ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। वहीं राजस्थान के नागौर जिले के मकराना शहर में एक ज्वेलर्स की दुकान से चोर दो करोड़ रुपए से अधिक का सोना-चांदी चुरा ले गए। दुकान में घुसने के लिए चोरों ने तीन लेयर की सुरक्षा को तोड़ते हुए छह ताले और एक कांच का गेट तोड़ा। करीब आधे घंटे तक दुकान को खंगालकर पूरा सामान बोरियों में भर लिया और पैदल ही फरार हो गए। चोर 45 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना और 10 हजार रुपए नकद ले गए।