मेले में ऊंटों का दबदबा, कारोबार की रीढ़, 370 ऊंट की बिक्री

राज्य के भीतर कुल 387 पशु बिके, जिनमें अकेले 370 ऊंट शामिल हैं। इनसे 1 करोड़ 45 लाख 80 हजार 400 रुपए का कारोबार हुआ। इसके अलावा 3 गोवंश, 3 भैंस वंश और 11 अश्व वंश के पशु भी बिके। राज्य के बाहर 156 पशु बिके, जिनमें 121 गोवंश, 25 ऊंट, 4 भैंस और 6 अश्व वंश के पशु शामिल थे। इससे 75 लाख 52 हजार का कारोबार हुआ। कुल मिलाकर राज्य के भीतर ऊंटों की मांग सबसे अधिक रही, जबकि राज्य के बाहर गोवंश आगे रहे।