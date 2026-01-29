6 ताले तोड़कर दुकान में घुसे, आधे घंटे में 45 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना चुरा ले गए 7 बदमाश

वारदात मुख्य मार्ग हॉस्पिटल रोड (मालियों का मोहल्ला) स्थित अजमेर ज्वेलर्स में हुई। अजमेर निवासी सुरेंद्र कुमार सोनी और देवानंद सोनी की अजमेर ज्वेलर्स के नाम से सोने-चांदी के जेवरात की दुकान है। शहर के सबसे व्यस्त मार्ग पर स्थित दुकान में चोरों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। सुबह दुकान का शटर टूटा देखकर आसपास के लोगों ने दुकान मालिक को सूचना दी। दोनों भाई तत्काल दुकान पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। थाना से एएसआई शिवलाल ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। एफएसएल टीम ने भी मौके से नमूने उठाए हैं। मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।