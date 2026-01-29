29 जनवरी 2026,

गुरुवार

नागौर

6 ताले तोड़कर दुकान में घुसे, आधे घंटे में 45 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना चुरा ले गए 7 बदमाश

नागौर

image

Mahendra Trivedi

Jan 29, 2026

नागौर. मकराना शहर के एक ज्वेलर्स की दुकान से चोर बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात दो करोड़ रुपए से अधिक का सोना-चांदी चुरा ले गए। दुकान में घुसने के लिए चोरों ने तीन लेयर की सुरक्षा को तोड़ते हुए छह ताले और एक कांच का गेट तोड़ा। करीब आधे घंटे तक दुकान को खंगालकर पूरा सामान बोरियों में भर लिया और पैदल ही फरार हो गए। चोरी गए सामान में 45 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना और 10 हजार रुपए नकद शामिल हैं।

बेखौफ होकर वारदात को अंजाम

वारदात मुख्य मार्ग हॉस्पिटल रोड (मालियों का मोहल्ला) स्थित अजमेर ज्वेलर्स में हुई। अजमेर निवासी सुरेंद्र कुमार सोनी और देवानंद सोनी की अजमेर ज्वेलर्स के नाम से सोने-चांदी के जेवरात की दुकान है। शहर के सबसे व्यस्त मार्ग पर स्थित दुकान में चोरों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। सुबह दुकान का शटर टूटा देखकर आसपास के लोगों ने दुकान मालिक को सूचना दी। दोनों भाई तत्काल दुकान पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। थाना से एएसआई शिवलाल ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। एफएसएल टीम ने भी मौके से नमूने उठाए हैं। मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

सेंट्रल लॉक निकाला, पांच ताले काटे

दुकान में घुसने के लिए चोरों ने सबसे पहले शटर के सेंट्रल लॉक को सरिया से उचकाकर निकाला और दोनों ओर लगे दो तालों को कटर से काट दिया। इसके बाद अंदर लगे चैनल गेट के तीन तालों को भी काटा गया। तीसरी सुरक्षा के रूप में लगे कांच के गेट को तोड़कर वे भीतर घुसे।

कांच का गेट तोड़कर प्रवेश

वारदात रात करीब 2 बजकर 40 मिनट पर हुई, जो सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हो गई। दुकान का मुख्य गेट शटर के साथ मुख्य रास्ते पर स्थित है। इस गेट पर शटर के बाद चैनल गेट और उसके बाद कांच का गेट लगाया गया है। वारदात के समय सात बदमाश एक साथ पैदल ही दुकान पर पहुंचे थे। उन्होंने पहले शटर तोड़ा, फिर जाली वाले गेट के तीन ताले काटे और कांच का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया। करीब आधे घंटे तक वे दुकान में सामान खंगालते रहे और अपने साथ लाई बोरियों में भरते रहे। पूरी दुकान से कीमती सामान समेटने के बाद सभी बदमाश पैदल ही आराम से वहां से निकल गए।

Published on:

29 Jan 2026 07:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / 6 ताले तोड़कर दुकान में घुसे, आधे घंटे में 45 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना चुरा ले गए 7 बदमाश
