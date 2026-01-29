Rajasthan: बजट घोषणा से पहले मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, राजस्थान के युवाओं और संविदाकर्मियों की जगी उम्मीदें

मदन दिलावर (फाइल फोटो-पत्रिका)
डीडवाना। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार के आगामी बजट में नई भर्तियों से जुड़ी अहम घोषणाएं की जाएंगी। मंत्री के इस बयान के बाद नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में नई उम्मीद जगी है और अब सभी की नजरें बजट पर टिकी हुई हैं।
डीडवाना जिले के दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैन श्वेतांबर तेरापंथ के 162वें मर्यादा महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि बजट में शिक्षकों के लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने को लेकर भी निर्णय लिए जाएंगे, जिससे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर हो सके।
मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे प्रतिस्पर्धा के दौर में आगे बढ़ सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी बजट में सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि किसानों और महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भी कई नई योजनाएं और विशेष प्रावधान किए जाएंगे। सरकार चाहती है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।
संविदाकर्मियों के नियमितीकरण के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो संविदाकर्मी नियमों के अनुसार पात्र हैं, उन्हें उनका अधिकार जरूर मिलेगा। सरकार किसी भी योग्य व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देगी और सभी फैसले कानून के दायरे में रहकर लिए जाएंगे।
मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार के पिछले दो बजट आम जनता के लिए लाभकारी साबित हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ इन बजटों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई गति दी है। आगामी बजट में भी हर वर्ग का ध्यान रखते हुए संतुलित और विकासोन्मुखी फैसले किए जाएंगे।
