Rajasthan: बजट घोषणा से पहले मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, राजस्थान के युवाओं और संविदाकर्मियों की जगी उम्मीदें

डीडवाना जिले के दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैन श्वेतांबर तेरापंथ के 162वें मर्यादा महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि बजट में शिक्षकों के लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने को लेकर भी निर्णय लिए जाएंगे, जिससे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर हो सके।