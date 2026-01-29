29 जनवरी 2026,

नागौर

Rajasthan: गणतंत्र दिवस पर 44 छात्रों की जान खतरे में डालने वाला शिक्षक निलंबित, जिले में जगह-जगह पकड़ी जा रही पिकअप

डीडवाना में 26 जनवरी के दिन 44 छात्रों से भरी पिकअप पलटने के मामले में आरोपी शिक्षक को निलंबित किया गया है। परिवहन विभाग लगातार जिले में पिकअप वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रहा है।

नागौर

image

Kamal Mishra

Jan 29, 2026

didwana

फोटो-पत्रिका

डीडवाना। गणतंत्र दिवस के दिन 44 स्कूली बच्चों की जान खतरे में डालने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। छोटे खाटू कस्बे के पास हुए हादसे के बाद पिकअप वाहन चला रहे शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जिला कलक्टर डॉ. महेन्द्र खड़गावत ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक संतोष कुमार को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें शिक्षक की गंभीर लापरवाही उजागर हुई।

हादसे के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि दुर्घटना के समय वाहन वही व्यक्ति नहीं चला रहा था, जिसे इसके लिए अधिकृत किया गया था। मण्डुकरा गांव के पास हुए हादसे के वक्त असली चालक लादूराम की जगह शिक्षक संतोष कुमार स्वयं वाहन चला रहा था।

जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

बताया गया कि गणतंत्र दिवस समारोह समाप्त होने के बाद बच्चों को लेकर लौटते समय शिक्षक ने खुद पिकअप की स्टेयरिंग संभाल ली। मण्डुकरा से लगभग एक किलोमीटर आगे वाहन पर नियंत्रण खोने से पिकअप पलट गई, जिससे उसमें सवार 44 छात्र-छात्राएं घायल हो गए।

परिवहन विभाग भी सक्रिय

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक सूबे सिंह ने निलंबन आदेश जारी करते हुए शिक्षक का मुख्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नावां निर्धारित किया है। इस कार्रवाई के बाद परिवहन विभाग ने भी कदम तेज कर दिए हैं। विभाग ने हादसे में शामिल पिकअप वाहन का पंजीकरण रद्द करने और संबंधित शिक्षक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जिलेभर में चला विशेष अभियान

इस घटना के बाद परिवहन विभाग ने जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों पर सख्ती बढ़ा दी है। क्षमता से अधिक सवारी ढोने और नियमों की अनदेखी कर चल रहे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में विभाग ने नियम तोड़कर चल रही 37 पिकअप वाहनों के चालान काटते हुए वाहन मालिकों को कड़ी चेतावनी दी है।

किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि छात्रों और आमजन की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी वाहन नियमों के खिलाफ दुर्घटना को बुलावा देता मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इनका कहना है-

नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, दो दिवसीय अभियान में 37 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान भले ही दो दिवसीय था, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। -सुप्रिया विश्नोई, जिला परिवहन अधिकारी

29 Jan 2026 06:00 am

