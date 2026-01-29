Rajasthan: गणतंत्र दिवस पर 44 छात्रों की जान खतरे में डालने वाला शिक्षक निलंबित, जिले में जगह-जगह पकड़ी जा रही पिकअप

डीडवाना। गणतंत्र दिवस के दिन 44 स्कूली बच्चों की जान खतरे में डालने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। छोटे खाटू कस्बे के पास हुए हादसे के बाद पिकअप वाहन चला रहे शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जिला कलक्टर डॉ. महेन्द्र खड़गावत ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक संतोष कुमार को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें शिक्षक की गंभीर लापरवाही उजागर हुई।