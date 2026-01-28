सुलेमान 3 दिन पुलिस रिमांड पर, एजेंसियां करेंगी पूछताछ

मामले के खुलासे के बाद प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर की कई सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। एनआईए की टीम ने भी अजमेर अस्पताल में आरोपी से पूछताछ की थी। पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। बुधवार को जैसे ही आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। थांवला सहित डेगाना पुलिस का कड़ा जाब्ता मौके पर तैनात रहा।