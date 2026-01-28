सुलेमान 3 दिन पुलिस रिमांड पर, एजेंसियां करेंगी पूछताछ

Oplus_131072
नागौर. हरसौर गांव में गत दिनों बड़ी मात्रा में मिले अवैध विस्फोटक मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सुलेमान खान को पुलिस ने तीन दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान एसआईटी और पुलिस के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी आरोपी से पूछताछ कर सकती हैं। आरोपी की कोर्ट में पेशी के दौरान भारी भीड़ जमा रही, वहीं सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे।
थांवला पुलिस ने बुधवार को सुलेमान को डेगाना एसीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां एसीजेएम राजेश्वर बिश्नोई ने सुनवाई के बाद आरोपी को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। पुलिस अब आरोपी से अवैध रूप से मिली विस्फोटक सामग्री के संबंध में पूछताछ करेगी। इसके साथ ही मिलीभगत, सप्लाई चेन और किस उद्देश्य से गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, इन सभी बिंदुओं पर गहन जांच की जाएगी।
मामले के खुलासे के बाद प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर की कई सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। एनआईए की टीम ने भी अजमेर अस्पताल में आरोपी से पूछताछ की थी। पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। बुधवार को जैसे ही आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। थांवला सहित डेगाना पुलिस का कड़ा जाब्ता मौके पर तैनात रहा।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग