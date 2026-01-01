नागौर में भीषण हादसा; ट्रेलर और लोडिंग टैंपो में भिड़ंत, मां, बेटे और बहू की मौत

प्रत्यक्षदर्शी परमेश्वर ईनाणियां ने बताया कि आपातकालीन एंबुलेंस सेवा 108 से संपर्क करने में करीब दस मिनट का समय लग गया। जिससे घायलों को समय पर मदद नहीं मिल सकी। मूण्डवा निवासी चुका (45) पत्नी ऊमरदीन तेली, उसका पुत्र रूस्तम (30) तथा पुत्रवधू गुलसन (24) तीनों लोडिंग टैंपो में सवार होकर नागौर से मूण्डवा की ओर आ रहे थे। आमने-सामने की भिड़ंत में तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद मूण्डवा से बड़ी संख्या में लोग दुर्घटनास्थल पर पहुंचे।