10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में रैपिड रेल प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार, दिल्ली से बहरोड़ का सफर 110 मिनट में होगा पूरा, बनेंगे 19 स्टेशन

राजस्थान में रैपिड रेल प्रोजेक्ट को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। राजस्थान-हरियाणा में लागत साझेदारी पर सहमति बनी है। पहले चरण में बहरोड़ तक 130 किमी लंबा कॉरिडोर बनेगा, जिसके बाद दिल्ली से बहरोड़ का सफर 1 घंटा 50 मिनट में पूरा हो सकेगा। 130 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 19 स्टेशन होंगे। राजस्थान में तीन प्रमुख स्टॉप प्रस्तावित हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Jun 10, 2026

RRTS Train

RRTS Train : राजस्थान में चलेगी रैपिड रेल (फोटो-@officialncrtc)

जयपुर। राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर के बीच यातायात को नई गति देने वाले रैपिड रेल प्रोजेक्ट का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़ (एसएनबी) आरआरटीएस कॉरिडोर के राजस्थान हिस्से को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच लागत साझेदारी पर सहमति बनने के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस परियोजना के पूरा होने पर दिल्ली से बहरोड़ तक की यात्रा महज 1 घंटा 50 मिनट यानी 110 मिनट में पूरी की जा सकेगी।

जानकारी के अनुसार पहले चरण में रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण बहरोड़ तक किया जाएगा। इस चरण में करीब 130 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर विकसित होगा, जिसमें कुल 19 स्टेशन प्रस्तावित हैं। राजस्थान में शाहजहांपुर, नीमराना और बहरोड़ प्रमुख स्टेशन होंगे, जबकि शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़ क्षेत्र को विशेष रूप से इस परियोजना का लाभ मिलेगा।

हरियाणा-राजस्थान सरकार करेगी खर्च

लागत साझेदारी के तहत बावल से राजस्थान सीमा तक बनने वाले हिस्से का 50 प्रतिशत खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। वहीं राजस्थान सीमा से बहरोड़ तक के हिस्से की पूरी लागत राजस्थान सरकार और उसकी संबद्ध एजेंसियां उठाएंगी। दोनों राज्यों के बीच बनी इस सहमति को परियोजना के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

इन क्षेत्रों को मिलेगा बड़ा फायदा

रैपिड रेल परियोजना का सबसे बड़ा फायदा औद्योगिक क्षेत्रों को मिलने वाला है। शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड़, जापानी इंडस्ट्रियल जोन, घीलोठ और केबीएनआईआर जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। इससे उद्योगों की गतिविधियां बढ़ेंगी, निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई दिशा दे सकती है।

अलवर तक रैपिड रेल चलाने की योजना

मूल आरआरटीएस परियोजना की कुल लंबाई करीब 196 किलोमीटर प्रस्तावित है, जो दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी, शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़ और अलवर को आपस में जोड़ेगी। इस कॉरिडोर पर चलने वाली रैपिड रेल की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा।

यह वीडियो भी देखें :

मेट्रो से तेज चलेगी रैपिड रेल

रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) एक अत्याधुनिक सेमी-हाई-स्पीड रेल नेटवर्क है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों के बीच बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। यह प्रणाली मौजूदा मेट्रो नेटवर्क की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से संचालित होगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगी।

सिरोही जिले के लोगों के लिए खुशखबरी : 80 लाख की पेयजल योजनाएं स्वीकृत, मिलेगा साफ पानी

ये भी पढ़ें
Otaram Dewasi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Jun 2026 10:57 pm

Published on:

10 Jun 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में रैपिड रेल प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार, दिल्ली से बहरोड़ का सफर 110 मिनट में होगा पूरा, बनेंगे 19 स्टेशन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर पटाखा फैक्ट्री हादसा : 10 दिन बाद काम पर लौटा था वहीद, घर पहुंचा जनाजा, 4 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

Jaipur Fire
जयपुर

PM KUSUM Yojana: राजस्थान के 432 ऊर्जादाताओं को मिलेंगे 531 करोड़ रुपए, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

PM Kusum Yojana
जयपुर

रिश्वत कांड में राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन, राज्य बीज निगम निदेशक को पद से हटाया, घर से मिले थे 1.59 करोड़ रुपए

Rajasthan Seed Corporation
जयपुर

Rajasthan: पूर्व मंत्री महेश जोशी को कोर्ट से बड़ा झटका, ‘अवैध गिरफ्तारी’ वाली अर्जी खारिज

Mahesh Joshi
जयपुर

Rajasthan: किरोड़ी लाल मीणा के सपोर्ट में उतरे मदन दिलावर, बोले- ‘फिर तो मैं भी ईमानदार नहीं’

Kirori Lal Meena and Madan Dilawar
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.