Amayra Court Decision : अमायरा केस में प्रसंज्ञान पर बहस पूरी, कोर्ट कल सुना सकती है फैसला

Amayra Court Case : जयपुर के मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल की चौथी कक्षा की 9 वर्षीय छात्रा अमायरा की मौत के मामले में अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (क्रम-10) की अदालत में प्रसंज्ञान पर बहस पूरी हो गई है। अदालत इस मामले में मंगलवार को फैसला सुना सकती है। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि अमायरा को स्कूल में बुली (प्रताड़ित) किया जा रहा था। परिजन की ओर से शिकायत किए जाने के बावजूद क्लास टीचर ने कोई कदम नहीं उठाया, जिससे आहत होकर बच्ची ने यह आत्मघाती कदम उठाया। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष ने घटनास्थल से साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसे धोने का भी आरोप लगाया।