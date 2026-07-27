राजस्थान में 24 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती: 15 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, देखें जिलेवार पदों की संख्या

खास बात यह है कि इस पद के लिए कोई भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। यानी साक्षर और अनपढ़ दोनों ही इसके लिए पात्र हैं। हालांकि, उम्मीदवार के पास किसी भी नगरीय निकाय में कम से कम एक साल तक सफाई कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव होना अनिवार्य है। सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हुए इस भर्ती में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चयन के पश्चात अभ्यर्थियों को 7 हजार 410 रुपए प्रति महीने का निश्चित वेतन दिया जाएगा।