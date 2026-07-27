Jaipur: भांकरोटा मर्डर केस में खुलासा, चरवाहे की हत्या के पीछे निकला उसी के साथी का हाथ, भेड़ों के पेहरे को लेकर था विवाद

पुलिस ने बताया कि आरोपी और मृतक के बीच दो दिन पहले ही भेड़ों के पहरे को लेकर झगड़ा हुआ था। रात को पहरे के दौरान कौन पहले सोएगा और कौन बाद में, इस बात को लेकर दोनों भिड़ पड़े थे। लेकिन उस समय उन दोनों के बीच समझौता हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर से दोनों के बीच परसों रात, जब दोनों पहरा दे रहे थे, फिर से झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान आरोपी हरदेव ने लाठी से मृतक पर हमला कर दिया। लेकिन वह चोट सिर पर और ज्यादा तेज लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।