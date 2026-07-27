CJP Funding : मोबाइल रिपेयर करने वाला व्यक्ति रोज ₹10 लाख का भेजता था खाना, इसकी जांच हो, मदन राठौड़ ने उठाया सवाल

CJP Funding : दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने CJP लीडरशिप के जश्न पर सवाल उठाए हैं। इस पर राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ का कहना है, यह कहना सही है कि इन लोगों को कहीं से फंडिंग मिल रही है। सोशल मीडिया से पता चला है कि बांग्लादेश, कुवैत वगैरह से खाने की बुकिंग की गई थी। जानकारी मिली है कि मोबाइल फोन ठीक करने का काम करने वाले एक व्यक्ति ने रोज़ाना 10 लाख रुपए का खाना भेजा। यह फंडिंग कहां से आ रही है? यह सवाल जायज़ है और इसकी जांच होनी चाहिए।