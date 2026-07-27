‘सिर्फ 4 डॉलर में ऐसा सफर!’ ब्रिटिश ट्रैवलर की वीडियो वायरल, भारत की अच्छी छवि दिखाने के लिए लोगों ने किया धन्यवाद

India Bus Service Viral Video: भारत में घूम रहे ब्रिटिश ट्रैवलर जैक हटीन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जैक हटीन ने अपना दिल्ली से जयपुर का बस से सफर का अनुभव शेयर किया है। उन्होंने भारतीय स्लीपर बस की जमकर तारीफ की है। हालांकि वीडियो शेयर होने के बाद अब लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई यूजर्स ने जैक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया को भारत की वह तस्वीर दिखाई है, जो अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिलती। वहीं कुछ लोग सिर्फ 4 डॉलर में इतनी अच्छी बस सुविधा मिलने पर चौंकने वाला रिएक्शन दिया है।