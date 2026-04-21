Rajasthan Politics : ‘महिला आरक्षण के नाम पर देश को ठग रही BJP’, जयपुर में अलका लांबा ने लगा डाली आरोपों की झड़ी !

राजस्थान की राजधानी जयपुर आज कांग्रेस और भाजपा के बीच 'नारी शक्ति' के दावों की जंग का केंद्र बन गई। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्ताधारी दल के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। लांबा ने भाजपा के 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को महिलाओं के साथ एक 'भद्दा मजाक' बताते हुए कहा कि भाजपा की मंशा महिलाओं को हक देने की नहीं, बल्कि जनगणना और परिसीमन के नाम पर उन्हें दशकों तक इंतजार कराने की है।