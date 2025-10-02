राजस्थान: डेढ़ लाख किसानों को काटने पड़ रहे 4 जिलों के चक्कर, जानिए आखिर क्या है ऐसी मजबूरी

सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक शुरू नहीं होने से जैतारण व रायपुर वालों को पाली, ब्यावर, मसूदा व बिजयनगर वालों को अजमेर, भीम की सात ग्राम पंचायतों को उदयपुर एवं बदनोर वालों को भीलवाडा जाना पड रहा है। जबकि जिले की दृष्टि से इन सारे क्षेत्रों की ग्राम सेवा सहकारी समितियों व क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का रिकॉर्ड ब्यावर सहकारी कार्यालय में आ चुका है। यहां से विधिवत काम शुरू हो गया है। सहकारी कार्यालय को अब तक संसाधन नहीं मिल सके हैं। वाहन नहीं मिलने से इनके प्रभावी देखरेख में भी परेशानी आ रही है।