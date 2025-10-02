Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ब्यावर

राजस्थान: डेढ़ लाख किसानों को काटने पड़ रहे 4 जिलों के चक्कर, जानिए आखिर क्या है ऐसी मजबूरी

ब्यावर जिले के करीब डेढ़ लाख किसान सदस्यों को चार जिलों के चक्कर काटने पड रहे हैं।

2 min read

ब्यावर

image

Santosh Trivedi

image

भगवतदयालसिंह

Oct 02, 2025

Rajasthan Farmers Protest

(Patrika File Photo)

ब्यावर (अजमेर)। केन्द्रीय सहकारी बैंक से संबंधित कार्यों के लिए जिले के करीब डेढ़ लाख किसान सदस्यों को चार जिलों के चक्कर काटने पड रहे हैं। इनमें भीम उपखंड से टूटकर ब्यावर जिले में शामिल हुई बार उपतहसील क्षेत्र के लोगों को तो करीब 200 किलोमीटर दूर उदयपुर जाना पड रहा है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है। ब्यावर में सहकारी संस्थाएं वर्ष 1957 से काम कर रही हैं। इसके बावजूद अब तक सीसीबी का गठन नहीं हो सका है।

ब्यावर के नया जिला बनने के बाद चार जिलों के क्षेत्र शामिल होने के बावजूद अब तक ब्यावर में सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (सीसीबी) शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में जिलेवासियों को सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के काम से उदयपुर, पाली, अजमेर एवं भीलवाडा जाना पड रहा है। ब्यावर जिला बनने के बाद पाली जिले के रायपुर व जैतारण, भीलवाडा जिले के बदनोर एवं राजसमंद जिले के भीम उपखंड की सात ग्राम पंचायतों को ब्यावर जिले में शामिल किया गया।

सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक शुरू नहीं होने से जैतारण व रायपुर वालों को पाली, ब्यावर, मसूदा व बिजयनगर वालों को अजमेर, भीम की सात ग्राम पंचायतों को उदयपुर एवं बदनोर वालों को भीलवाडा जाना पड रहा है। जबकि जिले की दृष्टि से इन सारे क्षेत्रों की ग्राम सेवा सहकारी समितियों व क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का रिकॉर्ड ब्यावर सहकारी कार्यालय में आ चुका है। यहां से विधिवत काम शुरू हो गया है। सहकारी कार्यालय को अब तक संसाधन नहीं मिल सके हैं। वाहन नहीं मिलने से इनके प्रभावी देखरेख में भी परेशानी आ रही है।

जिले की सहकारिता की संरचना

Photo: Patrika

जिले में ब्यावर, रायपुर, जैतारण, बिजयनगर में क्रय-विक्रय सहकारी समिति संचालित है। बदनोर में नई क्रय-विक्रय सहकारी समिति गठित हो चुकी है। केन्द्रीय सहकारी बैंक ब्रांच ब्यावर, मसूदा, बिजयनगर, जैतारण, रायपुर, आनन्दपुर कालू, बाबरा, पिपलियाकलां, भीम एवं बदनोर क्षेत्र की आसींद व शंभूपुरा में है। जिले में 132 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं, जबकि हाल में प्रस्तावित और हैं। इनका गठन अंतिम चरण में है। इनकी संख्या 175 हो जाएगी, जबकि जिले में इन सहकारी समिति से जुड़े सदस्यों की संख्या करीब डेढ़ लाख है।

सहकारिता विभाग की संस्थाएं

  • भण्डार बीएनके उपभोक्ता भंडार : 01
  • क्रय-विक्रय सहकारी समिति : 04
  • केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा : 10
  • ग्राम सेवा सहकारी समितियां : 175
  • जिले में कुल सदस्य : 1.50 लाख

इनका कहना है…

जिले में सहकारी विभाग की केन्द्रीय सहकारी बैंक की अलग-अलग ब्रांच हैं। जो अजमेर, पाली, उदयपुर व भीलवाडा से जुडी हैं। नया जिला होने से जुड़े सदस्यों को सीसीबी से संबंधित काम के लिए इन जिलों में जाना पडता है।

  • हीरालाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, ब्यावर

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस शहर की 45 साल बाद बढ़ी सीमा, 28 गांव अब बने वार्ड: नए क्षेत्र का 15 वार्ड में बंटवारा
ब्यावर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 12:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Beawar / राजस्थान: डेढ़ लाख किसानों को काटने पड़ रहे 4 जिलों के चक्कर, जानिए आखिर क्या है ऐसी मजबूरी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ब्यावर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के इस शहर की 45 साल बाद बढ़ी सीमा, 28 गांव अब बने वार्ड: नए क्षेत्र का 15 वार्ड में बंटवारा

beawar news
ब्यावर

बारिश बनी बैरन : 48 घंटे इंतजार के बाद हो सका दाह संस्कार, करना पड़ा तालाब पार

Beawar News
ब्यावर

42 साल बाद छलका कालीकांकर तालाब, ग्रामीणों ने जताई खुशी

ब्यावर

शादी के कुछ दिन बाद बिना बताए घर से चली गई दुल्हन, पता चली यह बात तो दूल्हे के उड़े होश, पहुंचा थाने

luteri dulhan
ब्यावर

Good News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दे दी बड़ी खुशखबरी, देवमाली मंदिर तक बनेगा रोप-वे, 25 करोड़ की लागत से होगा सड़कों का निर्माण

ब्यावर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.