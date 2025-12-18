Rajasthan में रूह कंपा देने वाली वारदात: पांच बच्चों को कुएं में फेंक कूद गई मां…

ब्यावर जिले के रायपुर मारवाड़ उपखंड के गांव में गुरुवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक मां ने अपने ही पांच मासूम बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। इस हृदयविदारक घटना में दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां और तीन अन्य बच्चों को गंभीर हालत में कुएं से बाहर निकाला गया है। सभी घायलों का उपचार रायपुर उप जिला अस्पताल में जारी है।



जानकारी के अनुसार, घटना सुबह करीब 10 बजे की है। कुएं से गिरने की आवाज और चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद महिला और उसके तीन बच्चों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दो मासूमों को नहीं बचाया जा सका।