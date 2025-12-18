Rajasthan में रूह कंपा देने वाली वारदात: पांच बच्चों को कुएं में फेंक कूद गई मां…

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - पत्रिका)
ब्यावर जिले के रायपुर मारवाड़ उपखंड के गांव में गुरुवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक मां ने अपने ही पांच मासूम बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। इस हृदयविदारक घटना में दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां और तीन अन्य बच्चों को गंभीर हालत में कुएं से बाहर निकाला गया है। सभी घायलों का उपचार रायपुर उप जिला अस्पताल में जारी है।
जानकारी के अनुसार, घटना सुबह करीब 10 बजे की है। कुएं से गिरने की आवाज और चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद महिला और उसके तीन बच्चों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दो मासूमों को नहीं बचाया जा सका।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार, घायल महिला और तीनों बच्चों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों मृत बच्चों के शवों को मॉर्च्युरी में रखवाया है, जिनका पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा।
महिला ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से गहन पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और घायलों के बयान दर्ज होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।
