Rajasthan Accident: बाइक को टक्कर मारकर भी नहीं रुका ट्रेलर, युवक को घसीटते हुए ले गया, अस्पताल में दर्दनाक मौत

इससे मोटरसाइकिल चला रहा गोपाल ट्रेलर के साथ ही घसीटता चला गया। ट्रेलर उसे घसीटते हुए सदर थाने के सामने तक ले गया, जबकि पत्नी सुमित्रा व बेटी याशिका घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर लोग एकत्र हो गए। गोपाल, घायल सुमित्रा व बेटी याशिका को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें अजमेर रेफर कर दिया, जबकि गोपाल को चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में रखवाया। परिजन के पहुंचने पर सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।