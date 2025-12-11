11 दिसंबर 2025,

ब्यावर

Rajasthan Accident: बाइक को टक्कर मारकर भी नहीं रुका ट्रेलर, युवक को घसीटते हुए ले गया, अस्पताल में दर्दनाक मौत

Trailer bike accident in Beawar: ब्यावर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई।

ब्यावर

image

Rakesh Mishra

Dec 11, 2025

बयान दर्ज करवाती घायल पत्नी। फोटो- पत्रिका

ब्यावर। अजमेर रोड बाइपास पर गुरुवार को ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई, जबकि पत्नी व बेटी घायल हो गईं। ट्रेलर मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद पुलिया के ढलान से लेकर सदर थाना पुलिस के सामने तक युवक को घसीटते हुए ले गया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

पत्नी-बेटी घायल

घायल पत्नी व बेटी को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया। सदर थाना पुलिस के अनुसार गोपाल गुरुवार को पत्नी सुमित्रा एवं 6 वर्षीय बेटी याशिका के साथ अपने गांव बिक्चियावास जा रहा था। वह अजमेर रोड बाइपास पर पुलिया के पास से मुख्य रोड की ओर पहुंचा। इस दौरान तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया।

शव परिजनों के सुपुर्द

इससे मोटरसाइकिल चला रहा गोपाल ट्रेलर के साथ ही घसीटता चला गया। ट्रेलर उसे घसीटते हुए सदर थाने के सामने तक ले गया, जबकि पत्नी सुमित्रा व बेटी याशिका घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर लोग एकत्र हो गए। गोपाल, घायल सुमित्रा व बेटी याशिका को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें अजमेर रेफर कर दिया, जबकि गोपाल को चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में रखवाया। परिजन के पहुंचने पर सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

