ब्यावर में एसीबी की कार्रवाई, 7 हजार रुपए की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार

एसीबी अजमेर इकाई को शिकायत मिली कि पटवारी आनंद मेघवाल ने पीड़ित की जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में 8 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायत पर एसीबी की टीम ने 13 नवंबर को सत्यापन करवाया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अजमेर रेंज महावीर सिंह राणावत के सुपरविजन में टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की।