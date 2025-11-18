Patrika LogoSwitch to English

ब्यावर

ब्यावर में एसीबी की कार्रवाई, 7 हजार रुपए की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अजमेर इकाई ने मंगलवार को सात हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

ब्यावर

image

kamlesh sharma

Nov 18, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

ब्यावर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अजमेर इकाई ने मंगलवार को सात हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पटवारी नामांतरण खोलने के लिए रिश्वत मांग रहा था। एसीबी की टीम आरोपी को लेकर अजमेर रवाना हो गई।

एसीबी अजमेर इकाई को शिकायत मिली कि पटवारी आनंद मेघवाल ने पीड़ित की जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में 8 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायत पर एसीबी की टीम ने 13 नवंबर को सत्यापन करवाया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अजमेर रेंज महावीर सिंह राणावत के सुपरविजन में टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की।

परिवादी ने विश्राम गृह पहुंचकर सात हजार रुपए निकाले। पटवारी ने 7 हजार रुपए की रिश्वत की राशि को टेबल पर रखने का इशारा किया। परिवादी ने टेबल पर सात हजार की राशि रख दी। परिवादी का इशारा मिलते ही एसीबी की टीम पहुंच गई। रिश्वत की राशि सहित पटवारी को पकड़ लिया।

दो साल से अटका था नामांतरण का मामला

परिवादी ने एसीबी को बताया कि करीब दो साल से नामांतरण का मामला अटका हुआ था। उन्होंने कई बार नामांतरण उनके नाम करने के लिए पटवारी से आग्रह किया। इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें बार-बार चक्कर कटवाते रहे। आखिरकार आठ हजार रुपए की मांग की। सौदा सात हजार रुपए में तय हुआ।

Updated on:

18 Nov 2025 09:10 pm

Published on:

18 Nov 2025 09:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Beawar / ब्यावर में एसीबी की कार्रवाई, 7 हजार रुपए की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार

