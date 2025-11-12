Rajasthan: राजस्थान में महिलाओं पर टूटा नकाबपोशों का कहर, लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद, वीडियो वायरल

बर थाना क्षेत्र के फताखेड़ा में सोमवार शाम करीब सात बजे पांच-छह बदमाश नकाब पहनकर घर में घुसे। उस समय महिलाएं अपने मवेशियों को चारा डालने का काम कर रही थीं। अचानक युवकों के घर में घुसने से महिलाएं घबरा गईं। महिलाएं कुछ समझ पातीं, तब तक बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। वे उन्हें कमरे की ओर ले गए, जेवर लूट लिए और मौके से भाग निकले।