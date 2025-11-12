Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ब्यावर

Rajasthan: राजस्थान में महिलाओं पर टूटा नकाबपोशों का कहर, लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद, वीडियो वायरल

फताखेड़ा गांव में नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं से लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

ब्यावर

image

Rakesh Mishra

Nov 12, 2025

loot in rajasthan

सीसीटीवी से ली गई तस्वीर। फोटो- पत्रिका

ब्यावर। जिले के बर थाना क्षेत्र के ग्राम फताखेड़ा में हुई लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन कर दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

बर थाना क्षेत्र के फताखेड़ा में सोमवार शाम करीब सात बजे पांच-छह बदमाश नकाब पहनकर घर में घुसे। उस समय महिलाएं अपने मवेशियों को चारा डालने का काम कर रही थीं। अचानक युवकों के घर में घुसने से महिलाएं घबरा गईं। महिलाएं कुछ समझ पातीं, तब तक बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। वे उन्हें कमरे की ओर ले गए, जेवर लूट लिए और मौके से भाग निकले।

वायरल वीडियो में महिलाएं उन्हें नहीं मारने की गुहार लगाती नजर आईं। आरोपी उनसे जेवर खुलवा रहे थे। वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में छह युवक नजर आ रहे हैं। महिलाओं के चिल्लाने पर युवकों ने उन्हें डंडा दिखाकर डराया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और अलग-अलग टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की।

यह वीडियो भी देखें

बच नहीं पाएंगे आरोपी

फताखेड़ा में हुई वारदात के बाद टीमें लगातार काम कर रही हैं। इसमें पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

  • रतनसिंह, पुलिस अधीक्षक, ब्यावर

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: मुंहबोला भाई ही निकला दरिंदा, बलात्कार का 10 मिनट का वीडियो जीजा को भेजा; गिरफ्तार
बांसवाड़ा
rape

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 04:30 pm

Published on:

12 Nov 2025 04:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Beawar / Rajasthan: राजस्थान में महिलाओं पर टूटा नकाबपोशों का कहर, लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

ब्यावर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: डेढ़ लाख किसानों को काटने पड़ रहे 4 जिलों के चक्कर, जानिए आखिर क्या है ऐसी मजबूरी

Rajasthan Farmers Protest
ब्यावर

राजस्थान के इस शहर की 45 साल बाद बढ़ी सीमा, 28 गांव अब बने वार्ड: नए क्षेत्र का 15 वार्ड में बंटवारा

beawar news
ब्यावर

बारिश बनी बैरन : 48 घंटे इंतजार के बाद हो सका दाह संस्कार, करना पड़ा तालाब पार

Beawar News
ब्यावर

42 साल बाद छलका कालीकांकर तालाब, ग्रामीणों ने जताई खुशी

ब्यावर

शादी के कुछ दिन बाद बिना बताए घर से चली गई दुल्हन, पता चली यह बात तो दूल्हे के उड़े होश, पहुंचा थाने

luteri dulhan
ब्यावर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.