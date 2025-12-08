राजस्थान में यहां बन रहे रेलवे अंडरपास को लेकर विरोध के सुर तेज, अफसरों के सामने ग्रामीणों ने रख दी ये बड़ी मांग

Photo: AI generated
ब्यावर। राजस्थान के ब्यावर जिले में मसूदा मार्ग पर बन रहे रेलवे अंडरपास को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए है। बांदनवाड़ा कस्बे के पास बन रहे रेलवे अंडरपास निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। साथ ही रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग की।
रेलवे अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन में बांदनवाड़ा कस्बे के ग्रामीणों ने बताया कि आसपास के दस गांवों के विद्यार्थी अध्ययन के लिए बांदनवाड़ा आते हैं। उन्हें अंडरपास से गुजरना पड़ेगा। वहीं, बारिश के दिनों में अंडरपास में पानी का भराव होने तथा निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से परेशानी बनी रहेगी।
यावर रोड फाटक के पास निजी विद्यालय भी संचालित है, इस स्कूल के विद्यार्थियों को भी बारिश के दिनों में अंडरपास से निकलने में परेशानी उठानी पड़ेगी। अंडरपास में पानी का भराव होने से दुपहिया वाहन चालकों के दुर्घटनाकारित होने का अंदेशा बना रहेगा।
श्रापन में बताया कि पूर्व में खेड़ी, सिंगावल व धोलादांता गांव में बने अंडरपास में बारिश का पानी पूरे वर्ष भरा रहता है, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। मसूदा रोड स्थित रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाया जाता है तो भविष्य में यही स्थिति रहेगी।
अधिक्वता मनोज आहूजा, राधेश्याम शर्मा, चंद्रप्रकाश टेलर, कमल छीपा, शेरसिंह लांबा, गीता चौधरी, रामरतन, रतनलाल आदि ने रेलवे अधिकारियों से यहां फाटक पर ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग की।
बड़ी खबरेंView All
ब्यावर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग