राजस्थान में यहां बन रहे रेलवे अंडरपास को लेकर विरोध के सुर तेज, अफसरों के सामने ग्रामीणों ने रख दी ये बड़ी मांग

ब्यावर। राजस्थान के ब्यावर जिले में मसूदा मार्ग पर बन रहे रेलवे अंडरपास को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए है। बांदनवाड़ा कस्बे के पास बन रहे रेलवे अंडरपास निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। साथ ही रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग की।