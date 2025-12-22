Expressway: जयपुर-पचपदरा एक्सप्रेस-वे को लेकर आई बड़ी खबर, अपना दर्द सुनाकर रोने लगीं महिलाएं, जानिए कारण

ब्यावर। जयपुर-पचपदरा एक्सप्रेस-वे की जद में आने वाले गांवों को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। ग्राम नरबदखेड़ा और केसरपुरा के लोगों को जैसे ही इस परियोजना की जानकारी मिली, तभी से उन्हें अपने गांव उजड़ने और परिवारों के बिखरने की आशंका सताने लगी है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर अपनी पीड़ा से अवगत कराया, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल सका है।